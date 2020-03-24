AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

والدة الشهيد عمر شعبان: ابني كان يتمنى الشهادة.. وفرحت بتكريم السيسي ..فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:12 ص
والدة الشهيد البطل
والدة الشهيد البطل ضابط صف عمر شعبان
Advertisements
محمود محسن
قالت والدة الشهيد البطل ضابط صف، عمر شعبان، بقوات الصاعقة المصرية، ابن قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، إنها فازت بأعلى مكانة في الدنيا، وهي والدة الشهيد، التي ستظل تفتخر به طوال حياتها، مضيفة أنها سعيدة بهذا التكريم من الدولة التي لا تنسى أبناءها الشهداء وأسرهم في جميع المناسبات التي تمر به.

وأضافت "شعبان"، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن نجلها استشهد يوم التاسع من نوفمبر الماضي، معربًة عن سعادتها بتكريم الرئيس السيسي لها، قائلًة "كان ابنى يتمنى الشهادة، وكنت دايما بقوله هتبقى الحرس الخاص للرئيس".

ونوهت بأنها ربة منزل ووالدة لثلاثة أبناء، وأنها عملت على تربيتهم منذ الصغر على التحلي بالأخلاق الكريمة وأداء الصلاة في وقتها بالمسجد المجاور للمنزل.

وأكدت أن "عمر" كان أصغر أولادي وكان دائم الصلاة وحفظ القرآن، وكان يؤذن بمسجد المنطقة، وكنت يحدثني بأنه يصر على محاربة الإرهاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش عايزة حد ينساه.. والدة الشهيد عمر القاضي تروي تفاصيل جديدة عن البطل.. فيديو

والدة الشهيد عمر القاضي: اكتشفت أمنية ابني بنيل الشهادة من مذكراته.. فيديو

انا هطلع بطل زي بابا.. أمنية ابن الشهيد عمرو وهيب

دم ولادنا مرحش هدر والسيسي هدية من ربنا.. ماذا قال أسر الشهداء عن إعدام الإرهابي عشماوي

الأم المثالية في الغربية.. الحاجة أمينة والدة شهيد زفتى تروي كواليس استشهاد ابنها

ابنك مات منتصرًا.. والدة الشهيد طاهر تقرأ أخر رسائله على الهواء

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف موقف الوزارة من امتحانات الشهادة الإعدادية

اخبار 24 ساعة.. رسالة من الرئيس السيسي للمصريين.. حظر تجول في السعودية.. الصحة العالمية: وباء كورونا يتوحش

عامل على باب الله وعايز 500 جنيه.. إعانة كورونا ادخل هنا.. فيديو

خبر مفرح من وزيرة التخطيط لأصحاب المعاشات

بدون أدوية ولا طبيب.. مشروب رخيص يفتت حصوات الكلى

من 10 لـ 12 ساعة.. وزير الإعلام يكشف عن إمكانية تطبيق حظر التجول بسبب كورونا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بدون أدوية ولا طبيب.. مشروب رخيص يفتت حصوات الكلى

تويوتا تستعد لطرح سيكويا toyota sequoia الشكل الجديد