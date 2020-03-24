والدة الشهيد عمر شعبان: ابني كان يتمنى الشهادة.. وفرحت بتكريم السيسي ..فيديو

قالت والدة الشهيد البطل ضابط صف، عمر شعبان، بقوات الصاعقة المصرية، ابن قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، إنها فازت بأعلى مكانة في الدنيا، وهي والدة الشهيد، التي ستظل تفتخر به طوال حياتها، مضيفة أنها سعيدة بهذا التكريم من الدولة التي لا تنسى أبناءها الشهداء وأسرهم في جميع المناسبات التي تمر به.





وأضافت "شعبان"، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن نجلها استشهد يوم التاسع من نوفمبر الماضي، معربًة عن سعادتها بتكريم الرئيس السيسي لها، قائلًة "كان ابنى يتمنى الشهادة، وكنت دايما بقوله هتبقى الحرس الخاص للرئيس".





ونوهت بأنها ربة منزل ووالدة لثلاثة أبناء، وأنها عملت على تربيتهم منذ الصغر على التحلي بالأخلاق الكريمة وأداء الصلاة في وقتها بالمسجد المجاور للمنزل.





وأكدت أن "عمر" كان أصغر أولادي وكان دائم الصلاة وحفظ القرآن، وكان يؤذن بمسجد المنطقة، وكنت يحدثني بأنه يصر على محاربة الإرهاب.