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محافظ أسيوط: المواطن هو الأساس في القرارات التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا..فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:44 ص
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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محمد حليم قنديل

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المواطن هو الأساس في القرارات التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.


وأضاف اللواء عصام سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن جميع القرارات التي اتخذتها الدولة تصب في صالح صحة المواطنين لأن جميع القرارات تكون إجراءات احترازية ووقائية للحفاظهم عليهم.


وتابع محافظ أسيوط، أنه من خلال تواجده مع كافة القيادات في الشوارع والميادين لمتابعة الاوضاع في الشوارع ومدي تنفيذ المواطنين للقرارات التي اتخذتها الدولة.


وأوضح اللواء عصام سعد، أن هناك التزام ووعي من المواطنين ومتفاهمين لمدي خطورة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلي ان هناك التزام علي المستوي العام من قبل الجميع.


وأشار إلى أنه، يتم جميع المنشآت بالمحافظة وليست منشآت معينة فقط، مضيفا أن المواطن هو الشئ الاساسي الذي سوف يقلل الحد من انتشار هذا الفيروس الخطير.

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