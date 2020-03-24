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أخبار العالم

ترامب يوقع قرارا عاجلا بشأن التلاعب بالأسعار خلال أزمة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا تنفيذيا لمنع تخزين السلع وحجبها عن الأسواق ورفع أسعار المواد الأساسية خلال تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام في تغريدة يوم الاثنين معلنة عن الخطوة: "لن نسمح لأولئك الذين يحتجزون الإمدادات الحيوية ويضربون قواعد الأسعار بالإضرار بصحة أمريكا في هذه اللحظة العصيبة".

ولم ينشر البيت الأبيض نص القرار على الفور، ووقعه ترامب خلف أبواب مغلقة.

وأشارت الوكالة إلى أنه ومع تزايد تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، شهدت سلع مثل المناديل الورقية والمطهر اليدوي واللحوم والمعلبات اقبالا شديدا من قبل المستهلكين، فيما ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه سواء في المتاجر أو المتاجر الألكترونية.

وحذر بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض يوم الأحد في رسالة إلى المخزنين: إذا حصلت على كميات كبيرة من المواد التي تحتاجها هذه الدولة الآن، فقم بإدخالها في السوق أو توصيلها إلينا'. 'سندفع لك سعرًا عادلًا. ولكن إذا لم تفعل ذلك، فسوف نأتي إليك".

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