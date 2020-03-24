اخبار 24 ساعة.. رسالة من الرئيس السيسي للمصريين.. حظر تجول في السعودية.. الصحة العالمية: وباء كورونا يتوحش

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار ذات الاهتمام على المستويات المحلية والاقليمية والدولية من بينها ما يلي:





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أتابع عن كثب وعلى مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.









اجري الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينج" وأشاد الرئيس خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس كورونا، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا في الصين على مختلف المستويات.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا.





طالبت منظمة الصحة العالمية، شعوب العالم بالبقاء في منازلهم، والتباعد فيما بينهم؛ للحد من انتشار وباء كورونا.









أعلنت المملكة العربية السعودية دخول حظر التجول الجزئي حيز التنفيذ.





ارتفعت يوم الاثنين تكلفة تأمين الانكشاف على ديون السعودية في ظل استمرار المخاوف من تأثير تفشي فيروس كورونا.





أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الاثنين عددا من البرامج الجديدة الاستثنائية الهادفة لتخفيف أثر ”التعطيلات الحادة“ للاقتصاد من جراء تفشي فيروس كورونا، مقدما الدعم لتشكيلة غير مسبوقة من القروض المخصصة للأفراد والشركات الصغيرة وكبار أرباب العمل.



