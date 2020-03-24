صحة السويس: الحالة المتوفاة بمركز البترول ليست بسبب كورونا

علقت مديرية الصحة بالسويس، على ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى، من ادعاءات بوجود حالة كورونا مشتبه بها بمركز طبى البترول، قائلة إن "المريض ٨٣ عاما كان يعاني من أمراض الشيخوخة".





وأوضحت أنه عند اشتباه الفريق الطبى باحتمالية الإصابة بالفيروس تم سحب عينة وإرسالها للمعامل المركزية، ثم ثبت سلبية النتيجة بعد وفاة الحالة، وأن الوفاة كانت طبيعية نتيجة أمراض الشيخوخة.





وأكدت مديرية الصحة، أنه حتى الآن جميع الحالات التى يتم الاشتباه بها بمحافظة السويس ظهرت نتيجتها سلبية، ولا توجد حالات مؤكدة سوى حالتى برأس سدر اللتين تم تحويلهما إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.





وتهيب مديرية الصحة بالسويس بعدم الانسياق وراء الشائعات لعدم إثارة البلبلة داخل الشارع السويسى وتؤكد أهمية الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وغسيل الأيدى وعدم الاختلاط والالتزام بوجود مسافة صحية بين المواطنين لعدم انتشار العدوى والالتزام بالبيت وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة لتحمى نفسك وتحمى أسرتك وتحمى بلدك.



