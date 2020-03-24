AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة السويس: الحالة المتوفاة بمركز البترول ليست بسبب كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:07 ص
محافظة السويس
محافظة السويس
Advertisements
حسن غنيمة
علقت مديرية الصحة بالسويس، على ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى، من ادعاءات بوجود حالة كورونا مشتبه بها بمركز طبى البترول، قائلة إن "المريض ٨٣ عاما كان يعاني من أمراض الشيخوخة".

وأوضحت أنه عند اشتباه الفريق الطبى باحتمالية الإصابة بالفيروس تم سحب عينة وإرسالها للمعامل المركزية، ثم ثبت سلبية النتيجة بعد وفاة الحالة، وأن الوفاة كانت طبيعية نتيجة أمراض الشيخوخة.

وأكدت مديرية الصحة، أنه حتى الآن جميع الحالات التى يتم الاشتباه بها بمحافظة السويس ظهرت نتيجتها سلبية، ولا توجد حالات مؤكدة سوى حالتى برأس سدر اللتين تم تحويلهما إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وتهيب مديرية الصحة بالسويس بعدم الانسياق وراء الشائعات لعدم إثارة البلبلة داخل الشارع السويسى وتؤكد أهمية الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وغسيل الأيدى وعدم الاختلاط والالتزام بوجود مسافة صحية بين المواطنين لعدم انتشار العدوى والالتزام بالبيت وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة لتحمى نفسك وتحمى أسرتك وتحمى بلدك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إصابة الطلاب بأي أمراض معدية

محافظ السويس يشدد علي الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس الكورونا

حقيقة اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بالحجر الصحى فى السويس

لا وجود لحالات كورونا في المحافظات.. الصحة توضح حقيقة استقبال شرم الشيخ لسائحين من الصين.. وهكذا استعدت الأقصر لمنع انتشاره

إقامة قافلة طبية للكشف عن أمراض القلب بمركز شباب الأربعين في السويس

لعنة كورونا.. تعرف على نتائج الحالات المشتبه باصابتها في سيناء

ترشيحاتنا

العثور على جثة فتاة بجوار فيلا الفنانة نجلاء فتحي بالفيوم

بالخطوات.. جدد رخصة السيارة وسدد الضريبة والتأمين من البيت

رضوى الشربيني: أنا بقى عندي كارثة في البيت.. شاهد

عشاء يقوي المناعة .. تونة بالخضار وأومليت بالفلفل

قرار سعودي جديد يخص المعتمرين تعرف عليه

قرار عاجل جديد من وزير التربية والتعليم بشأن تأجيل الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بدون أدوية ولا طبيب.. مشروب رخيص يفتت حصوات الكلى

تويوتا تستعد لطرح سيكويا toyota sequoia الشكل الجديد