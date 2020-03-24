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برلمان

ممنوع الشرب في الشارع.. طلب إحاطة جديد في البرلمان بسبب كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل، لمنع استخدام ثلاجات المياه بالشوارع "الكوليدر"، لما تمثله من زيادة لفرص انتشار فيروس كورونا.

وطالب النائب رضا البلتاجي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة إزالة ثلاجات المياه من الشوارع، حيث أنها تزيد من انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك أشخاص كثر يقومون باستخدام مياه الشرب في الشوارع ويتم تناقل أداة الشرب من شخص لآخر، وهذا يمثل خطورة كبيرة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد اتخذ قرارا بغلق المحال التجارية والمقاهي والملاهي الليلة والأندية من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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