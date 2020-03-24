ممنوع الشرب في الشارع.. طلب إحاطة جديد في البرلمان بسبب كورونا

أعلن النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل، لمنع استخدام ثلاجات المياه بالشوارع "الكوليدر"، لما تمثله من زيادة لفرص انتشار فيروس كورونا.





وطالب النائب رضا البلتاجي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة إزالة ثلاجات المياه من الشوارع، حيث أنها تزيد من انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر.





وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك أشخاص كثر يقومون باستخدام مياه الشرب في الشوارع ويتم تناقل أداة الشرب من شخص لآخر، وهذا يمثل خطورة كبيرة.



