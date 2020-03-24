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رياضة

تعليق مؤثر من مروان محسن: "بتصعب عليا نفسي من الهجوم"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:13 ص
مروان محسن
مروان محسن
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محمد رشاد
أكد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه مستمر في التدريبات داخل المنزل للحفاظ على لياقته البدينة في ظل توقف المسابقة.

وقال مروان في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أتدرب في المنزل وأنفذ برنامج وضعه لنا الفريق، فضلا عن انتظامي في تناول الطعام الصحي والابتعاد عن زيادة الوزن.

وعن انتقاد البعض له بشكل دائم قال : لا أعلم ماذا افعل، سواء ظهرت بشكل جيد او العكس لا يعجب أحد، اتعرض للسخرية بشكل لا يمكن وصفه ولا أستطيع ترجمته.

وأكمل: أسرتي تتابع تلك الأمور وبكل تأكيد "بيصعب عليا نفسي"، في النهاية بعض الأطفال "ليس لهم أهمية" يديرون الصفحات على السوشيال.
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