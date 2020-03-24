اتحاد بنوك مصر: تخصيص 430 مليون جنيه لتطوير العشوائيات

كشف هشام عز العرب،رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك التجاري الدولي CIBعن نجاح الاتحاد خلال العام الماضي في توفير 430 مليون جنيه لتطوير العشوائيات تحت مظلة البنك المركزي المصري.





قال "عزالعرب" خلال ختام الدورة الثانية لمجلس إدارة الاتحاد، إنه تم تكليف لجنة التنمية المستدامة بالاتحادبإصدار تقرير للإفصاح عن كافة أعمال التطوير والإنجازات خلال مراحل العمل، موضحا أن مبادرة تطوير العشوائيات تحسب للبنوك ككل إذ ساهم الجهاز المصرفي فها بنتائج

ملموسة عبر قطاع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة."





واشار إلي أنه سبق توقيع اتفاقيات التعاون الخاصة بتطويرالبنية الأساسية مع عدد من الجهت المعنية من بينها وزارة التنمية المحلية ومحافظتي القاهرة والجيزة وإدارة الاشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تطوير العشوائيات واستشاري حسين صبور بالإضافة

الي الأطراف المشاركة في بروتوكلات التنمية البيئية والمجتمعية ومنها وزارات البيئة والتعليم والتعليم الفني ومؤسسات المجتمع المدني والآهالي الذين شاركوا جميعا في إنجاح المبادرة.

اضاف أن إجمالي الفئات المستفيدة من تطوير العشوائيات بلغ 500 ألف مواطن علي مستوي 21 منطقة بمدينتي القاهرة والجيزة، وفقا لاستراتيجية علي مدي 6 سنوات سابقة، موضحا أن المؤسسات المصرفية خصصت ٢٪ من صافي أرباح لعام واحد نتج عنه مبلغ مجمع وصل الي حوالي٤٣٠ مليون جنيه بنهاية ٢٠١٩ لتطوير المناطق العشوائية بمصر في إطار منظومة عمل جماعي مؤسسى مشترك.





اشار إلي أن المبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية ساعدت في أعمال التطوير علي مرحلتين، المرحلة الأولي خلال الفترة من 2014 وحتي 2017 والتي شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وإدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بقيمة ١٥٠ مليون جنيه مصري، بهدف المساهمة فى رفع كفاءة وتطوير شبكات الصرف الصحي وتمهيد ورصف الطرق وتوفير الإنارة بالشوارع وتركيب حنفيات لمكافحة الحريق لعدد ١٥ منطقة عشوائية بحي حلوان ومنطقة عزبة الهجانة بحي مدينة نصر، وقد

ساهم مكتب الاستشارى حسين صبور بتقديم الخدمات الاستشارية والإشرافية بدون اتعاب خلال تلك المرحلة.

أما المرحلة الثانية فقد بدأت عام ٢٠١٧ ومستمرة خلال ٢٠٢٠ حيث شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة وإدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنيه وذاك بهدف تطوير طرق رئيسية ومنها شارع القومية للأسمنت والحرير وارض البترولبالإضافة الي تأسيس مجمع مدارس.