لعدم تطبيقه قرارات الوقاية من كورونا.. إقالة القائم بأعمال رئيس قرية بالغربية

قرر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إقالة القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بقرية الهياتم.





جاء ذلك بسبب تقاعس اللجنة المشكلة بالوحدة عن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا.





كما قرر رئيس المدينة، تحويل جميع أعضاء اللجنة للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى.



