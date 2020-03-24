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محافظات

لعدم تطبيقه قرارات الوقاية من كورونا.. إقالة القائم بأعمال رئيس قرية بالغربية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:40 ص
إقالة القائم بأعمال
إقالة القائم بأعمال رئيس قرية بالغربية
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احمد علي
قرر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إقالة القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بقرية الهياتم.

جاء ذلك بسبب تقاعس اللجنة المشكلة بالوحدة عن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا.

 كما قرر رئيس المدينة، تحويل جميع أعضاء اللجنة للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى.

يأتي ذلك على خلفية زيارة مفاجئة لرئيس المدينة، للوحدة المحلية بقرية الهياتم، والتنبيه لوجود أنشطة مخالفه للقرارات التي اتخذتها الدولة للحفاظ علي صحة المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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