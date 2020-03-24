اتحاد البنوك:١٢٠ مليون جنيه للنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر

قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر و بنك التجاري الدولي CIB، إن الاتحاد نجح خلال 2017 في توقيع بروتوكول مع محافظة الجيزة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف لإنشاء وتطوير شبكات صرف صحى ومياه شرب بمنطقتي البدرشين ومنشأة القناطر لخدمة عدد من قرى المحافظة بتكلفة تقديرية تبلغ ٦٥ مليون جنيه.

أضاف " عز العرب" في تصريحات له علي هامش ختام الدورة الثانية لمجلس إدارة الاتحاد، ان البنك ساعد في تأسيس مدرسة "هويتنا" ، كنموذج لمدرسة مصرية تحقق التميز في العملية التعليمية لكافة طلاب المدارس مع التركيز علي مفهومي "الشخصية المصرية" و"التنمية المستدامة".المدرسة تجسد رؤية الاتحاد بأن كل طفل فى مصر يستحق الحصول على تعليم متميز بصرف النظر عن واقعه الاجتماعي والاقتصادي.

وتعد مدرسة "هويتنا" أول مدرسة رسمية مستدامة تشكل نموذج جديد للمدارس الرسمية وهي نتاج شراكة بناءة بين القطاعي الحكومي والخاص وتحقق شغف مجتمعي لتطوير التعليم. كما تدعم المدرسة توجه الدولة المصرية نحو أهمية استعادة الهوية والدفع بالتنمية المستدامة بدمج محاورها الاقتصادية والبيئية والمجتمعية في العملية التعليمية بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وذكر عز العرب " ان مبادرة اتحاد بنوك مصر كثفت الاهتمام بالتعليم كمكون أساسي للتطويرالمناطق الغير مخططة. وعليه خصص مجلس إدارة الاتحاد ٢٥٪ من ميزانية تطوير العشوائيات بما يعادل ١٢٠ مليون جنيه للنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر.

و ترجم ذلك في تطوير مدارس بالإضافة الي تأسيس مدرسة "هويتنا" كنموذج رائد ومتكامل لمدرسة مصرية غير هادفة الي الربح تعزز الهوية والشخصية المصرية ومفهوم التنمية المستدامة". وأضاف "إن تفعيل الرؤية وتحقيق الهدف يستلزم قيام كل الأطراف بدورها نحو تفعيل المدرسة النموذج حتي يمكن تكرارها بهدف احداث طفرة نوعية للمدارس المصرية ".

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة القاهرة وهيئة الأبنية التعليمية، حيث قامت محافظة القاهرة بالمساهمة بالأرض علي مساحة ٥ فدان ، فيما قامت هيئة الأبنية التعليمية بالتصميم والاشراف علي التنفيذ وقام مكتب الاستشاري حسين صبور بمتابعةالاعمال بالنيابة عن الاتحاد وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الانتهاء من اللوائح الخاصة لتفعيل رؤية المدرسة وانجاح مهمتها تشجيعا لجهود القطاع الخاص ممثلا في القطاع المصرفي في دفع المنظومة التعليمية بمصر.

قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية "تكاتف" للتنمية خلال عام ٢٠١٨بقيمة ١٨،٥ مليون جنيه لتطوير مدرستي"سالم حسن طماعة" و"عرب كفر العلو" الإبتدائية بحلوان.وتخدم المدرستين حوالي ٤٥٠٠ طالب وطالبة وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم.حرصت جهود التطوير علي إتاحة فرصة عادلة للطفل المصري للحصول علي تعليم عالي الجودة في بيئة تعليمية نموذجية يتضمن البروتوكول قيام جمعية تكاتف بأعمال تطوير البنية التحتية والتنمية البشرية للمعلميين والطلبة والأهالي، بالاضافة الي توفير منظومة متكاملة لاستمرار فاعلية التطوير ومتابعة تنفيذها.