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اقتصاد

مسئول ببنك كريدي أجريكول: تنسيق مع الفروع لسريان تأجيل أقساط قروض العملاء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:51 ص
بنك كريدي
بنك كريدي
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محمد يحيي

أكد مصدر بارز ببنك كريدي أجريكول مصر، أنه تم تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري بشأن تأجيل أقساط قروض التجزئة المصرفية والاسكان الشخصي للأفراد والشركات، لافتا إلى أن هناك تنسيقا علي مستوى الإدارة العليا بالبنك لإصدار تعليمات بالتطبيق علي مستوى فروع البنك.


وأضاف المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه قبل انتهاء الأسبوع الجاري، ستكون هناك آلية لتنفيذ عمليات إرجاء الأقساط علي العملاء من الشركات والأفراد.


كان البنك المركزي المصري في 16 مارس الجاري اصدر قرارا بإلزام البنوك بضرورة تأجيل خصم اقساط قروض التجزئة والاسكان الشخصي للافراد والشركات لمدة 6 شهور ضمن الاجراءات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا و التيسير علي العملاء.

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