بن شرقي: أتمنى فوز الوداد المغربي على الأهلي في دوري الأبطال

أكد أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يتمنى فوز الوداد المغربي على الأهلي والصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف "بن شرقي"، في تصريحات هاتفية "الزمالك"، أن جمهور الوداد المغربي والزمالك هما الأفضل داخل إفريقيا.





ووصف بن شرقي رباعي الزمالك، قائلًا "طارق حامد قائد في الملعب، وفرجاني ساسي مهندس، وشيكابالا ملك الزمالك، ومصطفى محمد مشاكس".





وأوضح "بن شرقي"، أنه في حالة وصول نادي الزمالك والوداد المغربي إلى نهائي إفريقيا ستكون المباراة صعبة للغاية، متابعا "تفكيري ومجهودي سيكون في المقام الأول للزمالك من أجل إسعاد الجماهير".