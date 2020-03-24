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ثقافة

ميتة على قيد الحياة.. مجموعة قصصية للكاتبة لامية داحو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر عن المؤسّسة الوطنية للفنون المطبعية بالجزائر، مجموعة قصصية بعنوان "ميتة على قيد الحياة" للكاتبة لامية داحو.

وتقول "داحو" أنها تنظر للكتابة بوصفها "تحرُّرًا من رهاب التجارب والمغامرات الحياتية الجديدة، ومحاولة للتعرُّف على الذات بشكل أفضل".

وتضيف بأنّ قصصها تحاول أن تنشر بعض الإيجابية، رغم الانطباع السلبي الذي قد يتركه عنوان المجموعة في نفوس القرّاء.

وتلتقط القاصة شخوص قصصها من حارات الجزائر وشوارعها، وهي تتناول عبرها العديد من القضايا الاجتماعية والقيم الإنسانية.

يُشار إلى أنّ داحو طالبة ماجستير في تخصص الأدب العالمي والمقارن بجامعة الجزائر.
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