وزيرة الصحة: فيروس كورونا في مصر لا يزال تحت السيطرة.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة الزايد وزيرة الصحة أن المنظمة الصحية تسقط في بعض الدول؛ بسبب عدم قدرتها على العزل أو التقصي، مشيرة إلى أن الإصابات تزيد ولكن انتشار فيروس كورونا في مصر لا يزال تحت السيطرة .





وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية "العربية الحدث" بدأنا في الاسبوع السادس منذ اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تقسم انتشار المرض إلى عدة مستويات، هي " المستوى الأول" لا يوجد حالات و"المستوى الثاني" حالة أو اكثر و"المستوى الثالث" التجمعات متفرقة ولكننا مازلنا متحكمين في الحالات.





وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن جزء من الحالات يتعرضون للإصابة بسبب الاختلاط، مؤكدا أننا نسير وفقا استيعابية في المنشأه الطبية سواء إيجابي أو سلبي.



