مدارس النيل المصرية: ملتزمون بما ستقره الدولة بشأن الامتحانات

أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية المسئولة عن إدارة مدارس النيل المصرية التابعة لمجلس الوزراء، أنه سيتم اتخاذ القرارات الخاصة بعقد امتحانات نهاية العام لطلاب نظام النيل التعليمي الدولي في ضوء المستجدات التي تطرأ تباعا على الوضع الراهن الخاص بتعليق الدراسة وفي ضوء قرارات الدولة المصرية ، وبما فيه الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بمدارس النيل المصرية.





وقالت الوحدة في بيان رسمي لها : سنقوم بموافاة أولياء الأمور بكافة المستجدات والتفاصيل ، مشيرةً إلى أنها تؤكد التزامها الكامل بالقواعد والتوقيتات التي ستقرها الدولة المصرية .





وأوضحت الوحدة أنها ستتخذ كافة التدابير التي من شأنها حماية مصالح الطلاب من الحفاظ على حسن سير العملية التعليمية بما تحويه من تدريس وتطبيق لنواتج التعلم والتقييم العادل للمواد المختلفة للصفوف الدراسية المختلفة وذلك من خلال الثنوات المستخدمة والجاري العمل بها حاليا .





وأشارت الوحدة إلى أنها غير مسئولة عن أي معلومات أو قرارات غير منشورة على الصفحة الرسمية لوحدة شهادة النيل المصرية.





وأهابت الوحدة بأولياء امور طلاب مدارس النيل المصرية التابعة لها (أكتوبر ، العبور ، بورسعيد ،و المنيا ، قنا ) الاتسام بالهدوء والالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة بشكل رسمي من الوحدة.





وأكدت الوحدة أنها على وعي كامل بالأوضاع التعليمية للشهادات المختلفة على المستويين المحلي والدولي ، وأن نظام النيل التعليمي هو نظام مستقل بذاته مملوك للدولة المصرية ، ويتم اتخاذ القرارات الخاصة به بناءا على رؤية الوحدة وبما يتماشى مع قرارات الدولة المصرية والمعايير الدولية وبالتنسيق الكامل والمستمر مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية فيما يخص شهادة النيل الدولية.



