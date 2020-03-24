قهوة نامة.. كتاب جديد للسعودي عبد الله الناصر

يدعو الكاتب والشاعر السعودي عبد الله الناصر، في كتابه" قهوة نامة" الصادر حديثا عن دار "روايات"، محبي القهوة، لخوض مغامرتهم معها، عبر النظر إليها بوصفها "جبلًا من المعارف والحكايات المدفونة المدهشة التي تستحق التسلق، ثم بوصفها أداة لاكتشاف الكون بكل تعقيداته".





ويوضح الناصر في كتابه الذي جاء في ثمانية فصول تتوزع على 221 صفحة، أن الجديد في "قهوة نامه" أنه يتناول بالسرد تشريحًا معرفيًا تاريخيًا وفلسفيًا للقهوة، عبر تجربة شخصية في سبر تراث القهوة العالمي المسكوت عنه، والذي أغواه في ما بعد ليتعلم أدق أسرار القهوة عبر

دورات متخصصة في التحضير والتحميص ومهارات التذوق الاحترافي، وعبر رحلات خاصة لمقاهي العالم الحديثة والقديمة.





وحول إمكانية إدراج الكتاب في سياق العمل الصحفي الروائي، طالما أن الكاتب اعتمد على وثائق ورحلات ليرصد حكاية القهوة، يقول الناصر: " هذا الكتاب ليس عملًا صحافيًا استقصائيًا خالصًا كما يمكن بسهولة تصنيف كتاب الشيف الأمريكي جيف كويلر (حيث تنمو القهوة البرية)".





ويضيف: "صحيح أنني أجريت -خلال أسفاري ورحلاتي إلى المقاهي- حوارات عديدة مع العديد من المختصين بالقهوة ومحبي القهوة، إلا أنني لم ألتزم بالمنهج الصحفي الاستقصائي".





ويتابع الناصر بقوله: "الوثائق التي تفتّحت عليها عيناي في مكتبة الكونغرس على سبيل المثال ساهمت في اكتشافي لمناطق جمالية وتاريخية تتعلق بارتباط القهوة بالثقافة الكونية منذ خمسة قرون، وكيف ارتبطت القهوة تاريخيًا بالكتابة والموسيقى والفلسفة والعلوم التجريبية وعلم الاجتماع، وكيف صاغت القهوة خريطة العالم الحديث، وقبل ذلك كله كيف التصقت كعشبة سلام بروح الإنسان البسيط وشقائه العادي".





ويروي الكاتب في روايته كيف سار في طرقات بيوت القهوة التاريخية وتنقّل بين الحجاز والقاهرة ودمشق واسطنبول وفينّا ولندن وباريس وبرلين وبوسطن ونيويورك وعواصم الفايكنج، وصعد جبل القهوة قارئًا ومحبًا وتتلمذ في مدارسها، وعمل نادلًا في أيام الإجازات القصيرة ومُعلم تحميص، وقرأ في تاريخ الحب والحرب والعقائد والفلسفة والفنون المرتبطة بالقهوة، وقرأ في كل شيء كي يعرف القهوة فعرف كل الأشياء وتيقن في النهاية أن "لا أحد يصل إلى القهوة".





ويفسّر الناصر العبارة الأخيرة بقوله: "رغم كل ما كُتب عن القهوة وأسرارها منذ أكثر من خمسة قرون، ورغم نجاحنا أخيرًا في معرفة تسلسل الحمض النووي للقهوة العربية ورسم خريطتها الجينية، إلا أننا ما زلنا نحبو في معرفة كل ما يتعلق بالقهوة.





ويستعرض الناصر التاريخ المعرفي والفلسفي للقهوة موضحًا: "أسرار القهوة الكثيرة هي ما تجعل هذا المشروب قادرًا على اختطافنا كل يوم. هذا التجدد والثراء والتنوع والتعقيد والروح البرية المتمردة التي تتميز بها القهوة وسلالاتها وطرق استخلاصها يجعل منها سرًا يبحث عنه الجميع، ولا يصل إليه أحد بشكل كامل".



