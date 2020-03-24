مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نادية الجندى في عيد ميلادها

يصادف اليوم 24 مارس عيد ميلاد الفنانة القديرة نادية الجندى اليوم الثلاثاء والتى أتمت عامها الـ 74، وعلى الرغم من تخطيها حاجز الـ 70 إلا أن نادية الجندى تحافظ على أناقتها وجمالها .
تتميز نادية الجندى بذوق رفيع فى اختيار الأزياء و الاطلالات التي تظهر بها سواء الكلاسيكية أو الكاجوال، فهى تحرص على مواكبة صيحات الموضة و تختار منها ما يمنحها مظهرا جذابا و إطلالة شبابية أنيقة.
تعتمد نادية الجندى على فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها، كما تفضل الفساتين المصنوعة من الأقمشة القيمة و الفاخمة التى تزيد من جمال إطلالتها، وتحرص على اقتناء المجوهرات و الاكسسوارات التى تزيد من اناقتها.
كما تفضل نادية الجندى الاعتماد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تتناسب مع ملامحها والتى تبرز جمالها.