تعيين فيكتوريا كوتس مبعوثة الولايات المتحدة إلى السعودية للطاقة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعيين فيكتوريا كوتس، كمبعوثة خاصة بشئون الطاقة إلى السعودية.





وأكد وزير الطاقة الأمريكي، أن كوتس ستساعد في استقرار سوق النفط في العالم والمنطقة.





وتراجعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوياتها منذ عام ٢٠٠٣ مع انحسار التوقعات بشأن توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " إلى اتفاق مع المسئولين بقطاع النفط في" تكساس "من أجل ضبط الأسواق، إلى جانب فشل تمرير خطة أمريكية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" الاقتصادية.





تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم شهر مايو بنسبة 2.7% ليصل إلى سعر 26.26 دولار للبرميل بعد أن هبط لمستوى قياسي بلغ 24.88 دولار مع بداية الجلسة وهو أدني مستوى له منذ شهر مايو من عام 2003.





كما افتتحت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو على تراجع بنسبة 1.2 % لتسجل سعر 20.80 دولار ، قبل أن تقلص خسائرها لتستقر عند مستوى 22.89دولار للبرميل.