عام الفأر.. تقويم تركي قديم يتوقع كوارث 2020 ويكشف علاج كورونا

دائما ما كانت النبوءات من أكثر الأشياء التي سيطرت على الحضارات القديمة على اختلافها، ومع توالي السنوات والأحداث، نجد تشابهات مثيرة للجدل بين تلك التوقعات والواقع الذي نعيشه.





قالت صحيفة "أحوال" التركية إن تقويما تركيا قديما، يرجع تاريخه إلى نحو 2000 عام، تنبأ بسلسلة من الكوارث في 2020 بدقة لافتة للنظر، والتي تتراوح بين غزو الجراد والحرائق والزلازل والأوبئة.





"12 Hayvanlı Türk Takvimi"، أو "التقويم التركي ذي الـ12 حيوانا"، وقد استخدمه الأتراك من شعوب آسيا الوسطى منذ عام 209 قبل الميلاد.





في التقويم، 12 حيوانًا مختلفًا يمثل كل عام أحدها. تدور أسماء السنوات بين الفأر، البقرة، النمر، الأرنب ، السمكة، الأفعى، الحصان ، الخروف ، القرد ، الدجاجة، الكلب، والخنزير. 2020 هي سنة الفأر.





قال أوزوجان تورك، باحث التاريخ من مقاطعة أرضروم بشرق تركيا ، إن العديد من النبوءات في التقويم لعام 2020 قد تحققت، مع أسراب الجراد في إيران، والحرائق في أستراليا، والزلازل في تركيا، ووباء فيروس كورونا.





يتنبأ التقويم بأن العديد من الأماكن سوف تتضرر من الأمطار والبرد، وأن السلب والنهب سيتصاعدان في النصف الثاني من عام 2020.





وأضاف تورك: "بما أننا في أشهر الربيع، قد نواجه المطر والبرد بعد غزو الجراد والفيروس لعام 2020. ولكن نأمل ألا تحدث هذه الأحداث المتوقعة".





قال تورك إن التقويم يصور وباء شبيه بفيروس كورونا ، يسمى "التهاب ذات الجنب" أو "البطانة المحيطة بالرئتين" ، الذي يسبب أعراضا مثل الحمى، القشعريرة، السعال، نبض غير مستقر، وفشل تنفسي - كلها تؤدي إلى موت مؤلم.





وتابع أن العلاج الذي يصفه التقويم للمرض هو نبات "udi hindi" أو "kusti bahri"، وهو عبارة عن لحاء شجيرة مجففة من عائلة "المثنانية".





وشدد تورك على أنه يجب النظر إلى المعلومات على أنها تعكس تجارب أولئك الذين عاشوا في ذلك الوقت، بدلا من تقديم نبؤة من خلالها أن توقع يوم القيامة مثلا.





وقال: "ومع ذلك ، شكل الناس القدماء حياتهم وفقًا لهذه التقاويم لفترة طويلة'".