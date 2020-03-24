اتحاد الصناعات: يجب محاسبة من لم يطبق إجراءات وزارة الصحة بالمنشآت الإنتاجية.. فيديو

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن أي صاحب مصنع يرفض قرارات الدولة في تخفيض العمالة؛ لن يلوم إلا نفسه لأن هؤلاء العمال هم حياته وروحه وانتاجه وإذا حدث لهم أي شيء؛ سيتوقف عمله .





محمد سعد الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سى بى سى، أن الإجراءات التي تمت من الحكومة هي إجراءات قوية جدا لم يسبق لها مثيل ومنها دعم الصناعة وتأجيل الديون عن المصانع وخفض الفائدة عنهم وهكذا تكون الحكومة قامت بدورها كاملا متكاملا. وأضافقناة





وأوضح سعد الدين ، أن اتحاد الصناعات قام بإبلاغ كل المصانع وكل الغرف الصناعية الموجودة في الاتحاد بأن تهتم كل الاهتمام بالعمال لأنهم يجب ان يأخذوا حقوقهم .





وتابع : أن أصحاب المصانع يجب عليهم تطبيق الإجراءات التي نصت عليها وزارة الصحة العالمية؛ للحفاظ على العمال من إصابتهم بهذا الوباء .





وأشار إلى أن صاحب المصنع يجب ان يحاسب إذا أجبر العمال على اى شيء، واذا لم يقم بتخفيض العمالة بناء على قرارات الدولة.