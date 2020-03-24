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توك شو

طبيبة المنوفية المصابة بـ كورونا: الأعراض بالنسبة لي أخف من البرد.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:07 ص
كورونا
كورونا
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة إيمان محمد الطبيبة المصابة بفيروس كورونا، من داخل الحجر الصحي، إن الأعراض التي ظهرت عليها أصبحت خفيفة وقد تكون منعدمة؛ وهذا بعد الاهتمام الذى حدث معها في مستشفى العجمي.

وأضافت إيمان محمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناه سى بي سى، أن المستلزمات الطبية لمواجهة هذا الفيروس جميعها متواجدة، ولكن يجب على المواطنين الالتزام بالنظافة وغسل الأيدي باستمرار وتعقيمها دائما وأيضا يجب على المواطنين أن يرتدوا الماسكات عند الخروج من المنزل.

وأوضحت إيمان محمد، أنه من الضروري عدم التواجد في تجمعات ولو استمرينا في خطوات الوقاية لمدة أسبوعين نستطيع التغلب على هذا الفيروس، وذلك لأن خطورته في الانتقال من شخص لآخر، وهذا يحدث عن طريق التجمعات.

وتابعت: أن أعراض فيروس كورونا مثل أعراض الإنفلونزا وتنحصر في الرشح وارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في العظام، كما أن الأعراض بالنسبة لي كانت مثل أى دور برد، ويمكن أن تكون أخف من دور البرد.

واستكملت: أنني أصبت بسبب أنني تخالطت مع أشخاص كبار في السن وعند عمل التحاليل ثبت أن لدى كورونا.
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