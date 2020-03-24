عمار حمدي: شوقي غريب سبب رحيلي عن الأهلي.. فيديو

أكد عمار حمدي نجم فريق الأهلى المعار لطلائع الجيش، ان السبب الحقيقي وراء خروجه من القلعة الحمراء هو رغبته فى المشاركة وعدم ملازمة دكة البدلاء.

وأضاف عمار حمدي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدي البلد»، إنه يجتهد مع فريقه الحالي طلائع الجيش على أمل عودته للنادي الأهلي في الموسم المقبل.





وأوضح عمار حمدي إنه كان يتمني البقاء في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، ولكن شوقي غريب نصحه بالإعارة للعب بشكل أساسي، مضيفا، كما أن المنتخب الأوليمبي كان سببا في تفكيره بالإعارة؛ للمشاركة في بطولة افريقيا.





وأشار إلى أن الأهلي يضم لاعبين على أعلى مستوى، وبالتالي فرص اللعب لن تكون سهلة، وهو ما كان يجعله يبكي بعد استبعاده من المباريات في الأهلي خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف :" كنت اتمنى ان أشارك لإثبات نفسي، ولكن الفرصة لا تأتي بسهولة داخل القلعة الحمراء".





واحتتم تصريحاته: "عشت أفضل فتراتى الكروية فى الاتحاد السكندري وأتمنى من مسئولى النادي وجماهيره، أن يتقبلوا اعتذاري لرفضى الإستمرار مع الفريق".



