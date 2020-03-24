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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:31 ص
اسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب في السعودية اليوم
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أحمد علام
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال بداية  تعاملات اليوم،الثلاثاء، 24-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 164.17 ريال سعودي بعد أن كان يسجل 161.66 ريال سعودي 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (187.62ريال سعودي) أي ما يعادل (49.96دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (171.98ريال سعودي) أي ما يعادل (45.80دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (164.17ريال سعودي) أي ما يعادل (43.71دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (140.71 ريال سعودي) أي ما يعادل (37.47دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (109.44  ريال سعودي) أي ما يعادل (29.14دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (93.81  ريال سعودي) أي ما يعادل (24.98 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (5,835  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,554دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,313  ريال سعودي) أي ما يعادل (349.72دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (187,616  ريال سعودي) أي ما يعادل (49,958دولار أمريكي)
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