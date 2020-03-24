مدرب حراس الأهلي: رحيل شريف إكرامي في الوقت المناسب

علق طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق ، علي قرار شريف إكرامي بالرحيل عن القلعة الحمراء .





وأكد سليمان، عبر قناة أون تايم ، أن شريف إكرامي حارس الفريق اتخذ قرار الرحيل عن النادي في الوقت المناسب.





وتابع ، أن النادي الأهلي فى الوقت الحالي لا يحتاج لضم حارس جديد .





وشدد سليمان ، علي انه تواجد مع الأهلي في 2012 وكان شريف إكرامي الحارس الأساسي حتى 2016، وحصلنا على العديد من البطولات على رأسهم 5 ألقاب قارية.





وأضاف ، ان شريف إكرامي اتخذ قرار الرحيل عن الأهلي في التوقيت المناسب لأن هناك استقرارا في مركز حراسة المرمى بوجود كل من محمد الشناوي وعلي لطفي بجانب قطاع الناشئين.



