مدرب حراس الأهلي: رحيل شريف إكرامي في الوقت المناسب

علق طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق ، علي قرار شريف إكرامي بالرحيل عن القلعة الحمراء .
وأكد سليمان، عبر قناة أون تايم ، أن شريف إكرامي حارس الفريق اتخذ قرار الرحيل عن النادي في الوقت المناسب.
وتابع ، أن النادي الأهلي فى الوقت الحالي لا يحتاج لضم حارس جديد .
وشدد سليمان ، علي انه تواجد مع الأهلي في 2012 وكان شريف إكرامي الحارس الأساسي حتى 2016، وحصلنا على العديد من البطولات على رأسهم 5 ألقاب قارية.
وأضاف ، ان شريف إكرامي اتخذ قرار الرحيل عن الأهلي في التوقيت المناسب لأن هناك استقرارا في مركز حراسة المرمى بوجود كل من محمد الشناوي وعلي لطفي بجانب قطاع الناشئين.
واختتم طارق سليمان ، تصريحاته ، ان قرار شريف اكرامي بشان الرحيل امر جيد لخوض تجربة جديدة خارج الأهلي حتى يحصل على فرصة المشاركة في الملعب، علي الرغم من ان النادي لم يقف ضد مصلحة اللاعب، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.