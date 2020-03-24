طبيب أردني يشرح التحليل العلمي لفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور أديب الزعبي رئيس المركز العربي للخلايا الجذعية بالأردن ، إن فيروس كورونا موجود في الطبيعة منذ فترة طويلة، ويتكون من مادة وراثية تسمى rna وهي أحادية السلالة وهو قابل للتغير ويحدث به طفرات وراثية بشكل متواصل .





وأضاف أديب الزعبى خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بي سى ، أن rna محاط بغشاء بروتيني يساعده على الدخول الي الخلايا، واستطاع ان يغلب جيوش المناعة الانسانية.





وأوضح أن هذا الفيروس هدفه الوحيد، الوصول إلى الخلية الرئوية الموجودة في الرئتين .





وأشار أديب الزعبي ، إلى أن الفيروس له مدخلين يستطيع الدخول منهما إلى جسم الأنسان وهما الأنف والفم، وبعدها يصل الي الحلق ويتخذه مدخلا له ثم يدخل بعد ذلك إلى الرئتين .





وتابع: أن الفيروس عندما يدخل الي الخلايا الرئوية يسيطر على سطح الخلية، لافتا إلى أن هذا الفيروس انتقل من الخفافيش إلى الإنسان، ثم تحور لكي يعيش في الإنسان، قبل أن يتحور مجددا لينتقل من الإنسان إلى الإنسان .





واكمل : فيروس كورونا أخذ شكلا جديدا استطاع من خلاله أن ينتقل من إنسان إلى آخر بطريقة سريعة جدا.





ونوه إلى أن المناعة الطبيعية تحارب الفيروس فور دخوله الي جسم الإنسان وتظل تحاربه لمدة 5 ايام حتي وصول المناعة المكتسبة .