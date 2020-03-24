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توك شو

نداء من مواطن في إيطاليا للمصريين يبكي: "بلاش تعملوا زينا أبوس إيديكم"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
وجه مواطن مصري مقيم في إيطاليا، نداء استغاثة، إلى المصريين في الداخل، بضرورة الجلوس في منازلهم، والالتزام بتعليمات الدولة للقضاء على فيروس كورونا.

ولم يتمالك المواطن المصري نفسه من البكاء -خلال مقطع فيديو قصير وجهه للشعب المصري، تم عرضه خلال قناة إكسترا نيوز،  مستشهدًا بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الإيطالي حيث تجاوز عدد الوفيات 6 آلاف حالة ونحو 64 ألف مصاب بالفيروس. 

وقال: "استقيموا أبوس ايديكم، انت مش خايف على أبوك مش خايف على أمك؟ المرض ده بيصيب الناس الكبيرة والشباب الصغيرة الي مش في دماغها" 

وأضاف المواطن المصري، خلال رسالته " انا شايف بلاوي هنا، واحنا في مصر 100 مليون واحد انت هتعدي أبوك وهتعدي أهلك ..وهتبقى كارثة، وهيحصل بلاوي مش هنقدر نسيطر عليها".
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