نداء من مواطن في إيطاليا للمصريين يبكي: "بلاش تعملوا زينا أبوس إيديكم"

وجه مواطن مصري مقيم في إيطاليا، نداء استغاثة ، إلى المصريين في الداخل ، بضرورة الجلوس في منازلهم، والالتزام بتعليمات الدولة للقضاء على فيروس كورونا.





ولم يتمالك المواطن المصري نفسه من البكاء -خلال مقطع فيديو قصير وجهه للشعب المصري، تم عرضه خلال قناة إكسترا نيوز، مستشهدًا بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الإيطالي حيث تجاوز عدد الوفيات 6 آلاف حالة ونحو 64 ألف مصاب بالفيروس.





وقال: "استقيموا أبوس ايديكم، انت مش خايف على أبوك مش خايف على أمك؟ المرض ده بيصيب الناس الكبيرة والشباب الصغيرة الي مش في دماغها"





وأضاف المواطن المصري، خلال رسالته " انا شايف بلاوي هنا، واحنا في مصر 100 مليون واحد انت هتعدي أبوك وهتعدي أهلك ..وهتبقى كارثة، وهيحصل بلاوي مش هنقدر نسيطر عليها".