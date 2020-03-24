رحمة حسن تقدم نصائح لمتابعيها في مواجهة كورونا.. شاهد





وطالبت رحمة حسن المتابعين خلال فيديو لها بضرورة قص أظافرهم لتراكم البكتيريا و الفيروسات تحتها وصعوبة التخلص منها بالغسيل بالماء والصابون ورش المطهرات.





يذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.









قدمت الفنانة رحمة حسن عددا من النصائح لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وذلك لمواجهة فيروس كورونا .