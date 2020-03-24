AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد الشيخ: الجهاز الفني للأهلي يرسل للاعبين برامج تدريبية لتنفيذها يوميا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:52 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد أحمد الشيخ نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أنه يحرص على أداء تدريبات في منزله من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، مشددا على أن الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايبر يرسل للاعبي الفريق برامج تدريبيه يوميا للقيام بها.

وأضاف أحمد الشيخ في تصريحات تليفزيونية أن لاعبي الأهلي يمتلكون خبرات كبيره تؤهلهم للحفاظ على اللياقة البدنية من داخل المنزل. 


وتابع أحمد الشيخ أنه يتقبل الانتقاد بصدر رحب ولكن الاهانة امر مختلف ولا يمكن له قبوله .

أما بشأن زميله أيمن أشرف نجم الفريق أكد انه تربطه علاقه رائعه مع ايمن ولكن منذ أن اصبح زميله في غرفه مشتركه أصبح لا يشارك مطلقا مع الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بني سويف يواصل استعداداته للدور الثاني ..صور

بسبب كلوب| نجم ليفربول يرغب فى الرحيل فى الميركاتو الصيفي

أيمن أشرف يرد على الانتقادات وهجوم السوشيال ميديا

أيمن أشرف يعلن تجديد عقده مع النادي الأهلي .. تفاصيل

خاص.. يوم في حياة مدرب.. أحمد ناجي: نتابع كافة تدريبات لاعبي سموحة من خلال خدمة الفيديو.. وإلغاء الدوري يجب أن يتم في تلك الحالة

جولة للاطمئنان على المحترفين في زمن الكورونا.. سر اختفاء محمد صلاح.. حجر منزلي لـ حجازي.. وبنات الأهلي في فرنسا

ترشيحاتنا

بها آثار تعذيب.. تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب في مقلب قمامة بالجيزة

شيما الحاج تشارك بـ تحدي خليك في البيت

الجزائر تكشف عن علاج تستخدمه ضد كورونا

عدلي القيعي يعلق على تأخر أحمد فتحي في التجديد

شاب ينتحر من نافذة الحجر الصحي بالكويت.. تفاصيل

في عيد ميلاد ميسرة.. عمرها الحقيقي وسر عدم إنجابها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نادية الجندى في عيد ميلادها

لحماية أسرتك من فيروس كورونا .. 5 نصائح ضرورية لتطهير وتعقيم المنزل

فى عيد ميلاد نادية الجندي.. 20 صورة تبرز إطلالاتها الجريئة