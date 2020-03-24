أحمد الشيخ: الجهاز الفني للأهلي يرسل للاعبين برامج تدريبية لتنفيذها يوميا

أكد أحمد الشيخ نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أنه يحرص على أداء تدريبات في منزله من أجل الحفاظ على لياقته البدنية ، مشددا على أن الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايبر يرسل للاعبي الفريق برامج تدريبيه يوميا للقيام بها.





وأضاف أحمد الشيخ في تصريحات تليفزيونية أن لاعبي الأهلي يمتلكون خبرات كبيره تؤهلهم للحفاظ على اللياقة البدنية من داخل المنزل.









وتابع أحمد الشيخ أنه يتقبل الانتقاد بصدر رحب ولكن الاهانة امر مختلف ولا يمكن له قبوله .



