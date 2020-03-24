"شباب الأطباء" تعلن تحويل عميد معهد القلب السابق للتحقيق بسبب علاج كورونا

أعلنت لجنة شباب الأطباء، في بيان لها، عبر صفحتها على "فيسبوك"، عن إحالة هيئة مكتب نقابة الأطباء، عميد معهد القلب السابق، الدكتور جمال شعبان، للتحقيق ، بلجنة أداب المهنة؛ وذلك لنشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل ذاته، علاجا لمرضي الروماتويد ، باعتباره علاجل لفيرس كورونا، دون اي سند علمي موثق من منظمة الصحة العالمية أو منظمة الدواء المصرية؛ مما تسبب في الإقبال على هذه الادوية والتسبب بعجز بهذه الاصناف.





وأوضحت اللجنة، أ، تصرف عميد معهد القلب السابق، ألحق الضرر بالمرضى، كما انه وصف علاجا دون مناظرة المريض، بالمخالفة للائحة آداب المهنة للأطباء.





وأكدت هيئة المكتب أن الطبيب نشر عبر صفحته على "فيسبوك" أسماء ٣ أدوية لمرضى "الذئبة الحمراء، والقلب"، مؤكدًا أنها تعالج فيروس كورونا.





واضافت هيئة المكتب أن النقابة تلزم أي طبيب بعدم كتابة أي دواء دون تشخيص.





وكان الدكتور جمال شعبان، مرشحا علي مقعد نقيب الأطباء بانتخابات التجديد النصفي الاخيره، وذلك بعد فوز نقيب الأطباء الحالي الدكتور حسين خيري بدورتين متتاليتين.





و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 96 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





و قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان انه لا يوجد دليل أن فيروس كورونا ينتقل بالهواء.





واوضحت المنظمة، ان فيروس كورونا المستجد، ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.



