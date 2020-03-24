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حوادث

بها آثار تعذيب.. تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب في مقلب قمامة بالجيزة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة شاب داخل مقلب قمامة بمنطقة شبرامنت في مدينة أبو النمرس.

فيما تجري الأجهزة الأمنية عمليات فحص لبلاغات التغيب التي تم تحريرها بالقطاع، لتحديد هوية الجثة.

وكشفت المعاينة الأولية للجثة وعن جود آثار تعذيب وكدمات وسحجات متفرقة بها.

بداية الواقعة كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أبو النمرس، أفاد بالعثور على جثة شاب ملقاة بالقمامة على طريق شبرامنت، بنطاق المركز.

وبالانتقال والمعاينة؛ تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، في العقد الثاني من العمر، وبه آثار تعذيب في مناطق مختلفة من جسده، ولم يستدل على هويته.
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