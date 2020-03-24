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اقتصاد

إنتاج ميكروباص 14 راكبا بمكون محلي مصري

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:12 ص
علياء فوزى
قال خالد الفقى عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية،إن إتجاه الشركة الهندسية لصناعة السيارات- احدى الشركات التابعة- لانتاج سيارة ميكروباص 14 راكبا؛ جاء نتيجة دراسة اوضحت حاجة السوق لهذه النوعية من السيارات و زيادة الطلب عليها .

أضاف الفقى ،فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن إنتاج الميكروباص سيتم عبر خطوط الشركة الهندسية لصناعة السيارات، موضحا أنه سيتم تصنيعه بمكونات محلية بأكثر من 95%.

وأكد أن نسبة المكون الأجنبى فى التصنيع ستكون ضئيلة.

وأشار الفقى إلى قيام القابضة المعدنية بتغيير مجلس إدارة الشركة الهندسية للسيارات ووضع خطة تطوير شاملة للشركة.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- وقعت مذكرة مع شركة "ماز" البيلاروسية، في أغسطس 2019، للتعاون لإنتاج سيارات ميكروباص 14 راكبا عبر خطوط الشركة الهندسية لصناعة السيارات.
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