كوريا الجنوبية تسجل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الوفيات في البلاد إلى 120 حالة وفاة.





وتنظر كوريا الجنوبية في تقديم مساعدات إنسانية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضحت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن الجانب الإيراني أبلغ الحكومة الكورية الجنوبية عبر قنوات مختلفة بالوضع الخطير الخاص بالصحة؛ نتيجة انتشار فيروس كورونا.





وأضافت أن الحكومة الكورية الجنوبية تنظر في تقديم مساعدات إنسانية إلى إيران من جوانب مختلفة.