شاكك في إصابتك بـ كورونا؟.. طبيب يوضح نصائح مهمة للتعامل مع الأعراض

إذا أصبت بالفيروس، فمن المحتمل أنك ستواجه العديد من الآثار الجانبية العنيفة، بما في ذلك الحمى والسعال الجاف، وعلى الرغم من عدم وجود علاج محدد حاليًا للمرض؛ فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك فعلها للتحكم في الأعراض.





كشف الدكتور "باباك الأشرفي "وهو طبيب في Zava UK ، عن أهم نصائحه لإدارة أعراض الفيروسات التاجية، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وأوضح الطبيب " أنه لا يوجد حاليًا علاج محدد للفيروس التاجي: الحلول النموذجية مثل المضادات الحيوية ، التي تستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية ، ليست فعالة في علاج الحالة".





وأضاف: "'تركز جميع مناقشات الأدوية الخاصة بـ COVID-19 على إدارة الأعراض بدلًا من معالجتها بالكامل"، مؤكدَا أنه يجب على المصابين الابتعاد عن الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين: أظهرت الدراسات أن هذه الأدوية قد تضعف الاستجابة المناعية لجسمك تجاه عدوى الجهاز التنفسي ، وبالتالي تؤدي إلى أمراض أكثر حدة.





وأكمل قائلًا:"لكن مسكنات الألم مثل الباراسيتامول يمكن أن تكون فعالة في إدارة الأعراض ، مثل ارتفاع درجة الحرارة"، كما إن الحصول على الكثير من الراحة والبقاء رطبًا يمكن أن يساعد أيضًا جسمك على محاربة الفيروس. إذا كنت تعاني من نقص في النوم ، فقد يكون من الصعب على جسمك محاربة الفيروس التاجي وتجعل أعراضك أسوأ.





واستطرد "إذا كنت مصابًا بالتهاب الحلق ، يمكنك تخفيفه عن طريق تناول أطعمة طرية أو باردة ، ومرة ​​أخرى يمكن أن يساعد الباراسيتامول. إذا كانت درجة حرارتك مرتفعة ، يجب أن تشرب كمية كافية حتى يصبح بولك صافًا وباهتًا في اللون لمنع الجفاف. "