شيما الحاج تشارك بـ تحدي خليك في البيت

وظهرت شيما الحاج فى صورة نشرتها، مرتدية كمامة، وعلقت عليها: " احمي نفسك احمي بلدك .. إحمي مصر .. احمي سوريا.. خليك فى البيت".

وكان لقى الفيديو الذي جمع عمر فوزي ابن الفنانة وفاء عامر مع خالته الفنانة آيتن عامر إعجاب الكثيرين من بينهم الفنانة شيما الحاج التي شاركت برأيها عبر خاصية "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ونشرت شيما الحاج مقطع الفيديو، وعلقت" عسل والله"، ليعيد عمر فوزي نشر تعليقها مع كلمة : "شيمو".





ثم نشرت شيما الحاج "ستوري" عمر الذي كتب فيها شيمو، وعلقت عليها :" هنتظرك قريبا بقى.. ربنا يوفقك".



