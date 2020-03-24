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فن

شيما الحاج تشارك بـ تحدي خليك في البيت

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:50 ص
شيما الحاج
شيما الحاج
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أحمد إبراهيم
شاركت الفنانة شيما الحاج، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، في تحدي "خليك فى البيت". 

وظهرت شيما الحاج فى صورة نشرتها، مرتدية كمامة، وعلقت عليها: "احمي نفسك احمي بلدك .. إحمي مصر .. احمي سوريا.. خليك فى البيت". 

وكان لقى الفيديو الذي جمع عمر فوزي ابن الفنانة وفاء عامر مع خالته الفنانة آيتن عامر إعجاب الكثيرين من بينهم الفنانة شيما الحاج التي شاركت برأيها عبر خاصية "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت شيما الحاج مقطع الفيديو، وعلقت" عسل والله"، ليعيد عمر فوزي نشر تعليقها مع كلمة : "شيمو".

ثم نشرت شيما الحاج "ستوري" عمر الذي كتب فيها شيمو، وعلقت عليها :" هنتظرك قريبا بقى.. ربنا يوفقك".

ونفت شيما شائعة هروبها من مصر قائلة :"الناس الي بتقول إني سيبت مصر وعايشه بره ؟ نعم في ايه .. تقريبا اللي مني واللي يعرفني يعرف اني انا عمرى مقدر اعيش فى بلد غير مصر ولا اتنفس هوا غير هوا مصر".
شيما الحاج تشارك بـ تحدي خليك في البيت
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