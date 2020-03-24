في عيد ميلاد سامية أمين.. عمرها الحقيقي وزواجها من فنان شهير









1ـ ولدت سامية أمين فى 24 مارس 1945 بالقاهرة.

2ـ سامية زوجة الفنان القدير مصطفى الدمرداش شقيق المخرج الراحل نور الدمرداش ووالدة الممثل الصاعد أحمد الدمرداش.

3ـ ومن أبرز أعمال سامية "الضوء الشارد - حضرة المتهم أبي - لحظات حرجة". نرصد معلومات عنها، كالتالي:





4. بدأت التمثيل سنة 1967م في أدوار صعبة كدور الصعيدية أو الفلاحة و برغم صغر الدور إلا أنها تتقنه كأنها من أصل صعيدي فتتقمصه جيدا و أثبتت نفسها حتى وصل عدد الأعمال التي شاركت بها إلى 30 عملا تلفزيونية وهي تعمل حتى الآن.

تحتفل الفنانة سامية امين بعيد ميلادها الـ 75 التي اشتهرت بأداء الأدوار الصعبة في المسلسلات التلفزيونية، ولها أكثر من 30 عملا دراميا، من أشهرها الضوء الشارد.