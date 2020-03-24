أخبار الفن .. إصابة وزيرة شهيرة بـ كورونا .. وهالة صدقى تخضع لقياس درجة الحرارة.. وإيقاف محمود الليثى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





قرر الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين إيقاف كل من محمود الليثى وسارة الدرزاوى وحازم ايهاب، لمشاركته فى مسلسل بعنوان "ونسنى" دون الحصول على تصريح من النقابة.





نشر الفنان رامي جمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن فيروس كورونا، وفكرة التزامه بالعزل الاجتماعي؛ خشية إصابته بالفيروس.