كورونا يتفشى في العالم.. ومحاولات أمريكية أوروبية لإيجاد مصل سريع.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والعربي، كما سلطت الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اتصالًا هاتفيًا بمركز الطوارئ الرئيس، التابع لهيئة الصحة في دبي، وذلك في إطار متابعته اليومية للتدابير الاحترازية التي تتخذها الهيئة للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد.





ومن مصر، كشف الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس تفاصيل نجاح الهيئة فى التعامل مع سفينة ركاب إيطالية متجهة إلى إيطاليا وعلى متنها مصابين بفيروس كورونا.





ونعت القوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب شفيع داود، الذي وافته المنية، نتيجة إصابته بفيروس «كورونا المستجد» خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد.





فيما أعلن الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزي أن رئيس المجلس علي عبد العال قرر تعليق موعد انعقاد جلسات المجلس بسبب فيروس كورونا.





ومن الجزائر، كشفت الجزائر عن بروتوكول العلاج المسمى "الكلوروكين" لأجل التصدي لوباء كورونا.





وفي لبنان، كشفت الوزيرة اللبنانية السابقة، مي شدياق، إصابتها بالفيروس.





ومن السعودية، وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.





فيما حسمت منظمة الصحة العالمية،الجدل الذي أثير في الأونة الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا عبر الهواء.، مؤكدة عدم وجود دليل علمي على هذا الامر.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الامارات إغلاق كل المراكز التجارية، ومراكز التسوق، والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك، والخضار، واللحوم، وتستثنى «أسواق الأسماك، والخضار، واللحوم»، ومنافذ بيع المواد الغذائية «الجمعيات التعاونية، والبقالة، والسوبر ماركت»، والصيدليات، لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، على أن يكون ساريًا بعد 48 ساعة.





وأثبت فحص مخبري أول خضعت له المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلوها من فيروس كورونا، وهي «بحالة جيدة» في إطار العزل الذي فرضته على نفسها لفترة أسبوعين، إثر احتكاكها بأحد المصابين بالفيروس.





وأشارت المستشارية الألمانية، أمس الاثنين، إلى أن نتائج فحص أول أتت سلبية، على أن تخضع ميركل لفحوص أخرى في الأيام المقبلة لحسم المسألة نهائيًا.





وتستمر جهود الدول والأطباء، على مدار الساعة، لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد. ومن يوم إلى آخر، يتم الإعلان عن تجارب. وفيما أعلنت روسيا انتهاء المرحلة الأولى من تصنيع لقاح، يواصل علماء فرنسيون العمل على إنتاج دواء عاجل بالمزج بين أدوية معروفة وقديمة في بعض الأحيان.





وقالت بريطانيا، إنها تكثف توصيل إمدادات الوقاية للعاملين في القطاع الصحي الذين يكافحون انتشار فيروس كورونا، واستعانت بالجيش للمساعدة بعد أن واجهت صعوبات في إيصال ما يكفي من تلك الإمدادات للمستشفيات.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، فرض حظر التجول في جميع المدن السودانية اعتبارًا من الثلاثاء 24 مارس الجاري لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





فيما حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع عبر العالم.