فى عيد ميلاد نادية الجندي.. 20 صورة تبرز إطلالاتها الجريئة





وتحرص نادية الجندى طوال تاريخها الفنى على ان تظهر بإطلالات جريئة تبرز رشاقتها وقوامها الممشوق حتى بعد ابتعادها قليلا عن الساحة الفنية فى الفترة الاخيرة، حيث تحرص على الظهور فى إطلالات جذابة تبرز رشاقتها وهو ما دفع البعض ليطلق عليها اطلالتها العشرينية نظرا لانها تحافظ على نفسها ولم تظهر عليها أى من علامات الكبر.





وتقوم حاليا الفنانة نادية الجندى بتصوير دورها فى مسلسل "نساء من ذهب" مع الفنانة نبيلة عبيد وهى المرة الاولى التى يلتقى فيها النجمتين بعمل واحد.

تحتفل اليوم الفنانة نادية الجندى بعيد ميلادها وهى إحدى النجمات اللاتي قدمن الكثير من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.