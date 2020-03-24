عدلي القيعي يوجه رسالة صادمة لـ حسام عاشور





وأكد عدلي القيعي في تصريحات لقناة " الأهلي " أن حسام عاشور نجم كبير والأهلي يقدره ويدرك حجم ما قدمه للفريق لذلك حرص على تقديم عدد من المكافآت له؛ حال قرر الاعتزال .









وأضاف عدلي القيعي أن الانسب لـ حسام عاشور هو الاعتزال داخل جدران ناديه والاقتداء بـ وائل جمعة ومحمد بركات نجما الفريق السابقين.





وتابع عدلي القيعي أن بقاء حسام عاشور داخل الملاعب لموسمين آخرين لن يضيف له الكثير، ولكن الاعتزال داخل صفوف ناديه سيحفظ مكانته بين الجماهير.

وجه عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي نصيحة لـ حسام عاشور نجم الفريق عقب جلسته الأخيرة مع مسؤولي النادي مطالبته بالاعتزال داخل النادي أو البحث عن فريق آخر.