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برلمان

طلب إحاطة لوزارة الإعلام لعرض أحدث الأفلام المصرية والعالمية على القناة الأولى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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فريدة محمد
تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، بشأن استغلال الطفرة والتطوير، الذي حدث في القناة الأولى التابعة للتلفزيون الرسمي والمساهمة في تحقيق الترفيه للمواطنين من خلال التعاقد على عرض أحدث الأفلام المصرية والعالمية، خاصة في ظل قرار رئيس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بتعليق العروض التي تٌقام في دور السينما والمسارح، أيًا كانت تبعياتها، كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت "البطران" في بيانها: "على وزارة الإعلام التعاقد مع شركات الإنتاج المصرية والعالمية لعرض أحدث الأفلام العربية والعالمية علي شاشتي القناة الأولى والثانية خلال مدة اسبوعين أو تبرع أصحاب هذه الشركات بعرض أحدث الأفلام لمدة اسبوعين كمحتوي يقدم للمواطنين المصريين وخاصة بعد تطويرها، وبعد سلسلة الإجراءات التي اتخدتها الحكومة المصرية للحد من تداعيات فيروس كورونا (COVID19) وتعليق النشاط الرياضي بجميع صوره ومنها كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى في مصر".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الإجراءات ستجمع شمل الأسرة المصرية، كما حدث في عرض فيلم الممر، وتماشيا مع المرحلة الفارقة في تاريخ الوطن وإمكانية استخدام المشاهدة الكبيرة الجديدة على القناة الأولى كقناة بث الاخبار الرئيسية للدولة ومكافحة الشائعات.
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