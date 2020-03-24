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برلمان

برلماني: قرار الرئيس السيسي بضم العلاوات الخمس أثلج قلوب أصحاب المعاشات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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فريدة محمد
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم العلاوات الخمس المُستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، إضافة لأن تكون العلاوة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي القادم، ووصفه بالقرار الحاسم، الذي ظل لسنوات حبيس الأدراج في الحكومات السابقة.

وأوضح أنه طبقا لوزارة التضامن فإن عدد المُستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش، مشيرا إلى أن القرار يعتبر انحيازا من الرئيس لأصحاب المعاشات وانتصارا لحقوقهم، لتخفيف الأعباء عنهم وتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، وأنه أثلج قلوبهم بعدما طال انتظارهم.

وأضاف أن هدف الرئيس السيسي من زيادة العلاوات في المعاشات لـ14% من أجل مواكبة الظروف الراهنة حول فيروس كورونا المستجد ولرفع الأعباء عن المواطنين وزيادة حركة الأسواق في ظل الركود الموجود أثر الازمة، فمنذ عام 2006، وأزمة أصحاب المعاشات تزداد، عندما قامت هيئة التأمينات الاجتماعية، بحساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وهو ما أثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليه، وهى الأزمة التى استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ينهيها تمامًا بعد ان وّجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، ثم قرار الأخير لإنصافهم.

وأشار النائب إلى أن الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات الذين ناضلوا طويلا من أجل هذا الحق عاشوه على أبواب المحاكم وداخل ساحات القضاء ينتظرون تحقيق حلمهم وعدم اعتبارهم كـ"خيل الحكومة"، لمعاناتهم الكبيرة في ظل ارتفاع الأسعار ولم ترحم الحكومة ضعفهم، ولا حاجتهم إلى العلاوات وزيادة المعاش.
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