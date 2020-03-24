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أخبار العالم

بعد التعافي.. قرار جديد لـ الصين بشأن السفر لـ بؤرة تفشي كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:40 ص
قرار جديد لـ الصين
قرار جديد لـ الصين بشأن السفر لـ بؤرة تفشي الفيروس
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شيماء مصطفى
أفادت وكالة الصحة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الصين تستعد لرفع قيود السفر عن مقاطعة هوباي، ومن ضمنها مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن مسئولون محليون اليوم، الثلاثاء، أنه من المقرر أن يسمح للمواطنين الأصحاء بمغادرة المقاطعة اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء.

ولكن مدينة ووهان، فمن المقرر أن ترفع القيود على التنقل اعتبارا من الثامن من أبريل المقبل.

وكانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن وضع كل من يصل إلى أراضيها من الخارج في حجر صحي مركزي، وإخضاعه للكشف الطبي اعتبارا من الغد 25 مارس. 

فيما أعلن إقليم هوبي الصيني، تسجيل إصابة بفيروس كورونا، عقب 5 أيام دون أي إصابات. 

وحذرت إحدى كبار خبراء فيروس كورونا التاجي في الصين من أن البلاد تواجه تفشيًا ثانويًا بسبب العدد المتزايد من الإصابات المكتشفة بين الوافدين الجدد من الخارج.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، قالت البروفيسور لي لانجوان، عضو فريق خبراء بكين المعني بالفيروس، إنها "قلقة للغاية من أن تؤدي الحالات القادمة من الخارج إلى انتشار وباء آخر واسع النطاق في بلدنا".

جاء تعليقها بعد أن أبلغ مسئولو الصحة عن أول حالة في البلاد لشخص يعتقد أنه أصيب بالفيروس، من شخص آخر عائد من الخارج.
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