أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24-3-2020

استقرار سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. الدولار يسجل 15.8 جنيه فى المتوسط.. واليورو ثابت عند 17.7 جنيه.. والاسترليني يقترب من 20 جنيها.. وتغيرات فى سعر الذهب بعد تراجع أمس