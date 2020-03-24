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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24-3-2020

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

استقرت أسعار أغلب العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 24 مارس 2020، وفقا لآخر تحديث من البنك المركزى المصرى.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم آخر أسعار العملات الأجنبية بالبنوك، والتى أتت وفقا للتالى:


متوسط أسعار العملات الأجنبيه بالبنك المركزى

سجل سعر اليورو 16.83 جنيه للشراء ، 16.98 جنيه للبيع.


ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 18.19 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع.


أسعار العملات بالبنك الأهلى المصرى

سجل سعر اليورو 16.68 جنيه للشراء، و17.08 جنيه للبيع.


فيما وصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 18.043 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع.


سعر العملات الأجنبية ببنك أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو 16.84 جنيه للشراء، 17.09 جنيه للبيع.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني 18.08 جنيه للشراء و18.48 جنيه للبيع.


أسعار العملات الأجنبية بالبنك العربي الأفريقي

بلغ سعر اليورو 16.83 جنيه للشراء، 17.10 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الجنيه الاسترلينى 18.07 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع.

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