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فن

فى عيد ميلاد نادية الجندى.. ماذا طلب منها الرئيس الراحل أنور السادات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:03 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تحتفل الفنانة نادية الجندى بعيد ميلادها اليوم 24 مارس، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمت العديد من الأدوار الجيدة، والتى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية على المستوى  الجماهيرى والنقدى، فهى أكثر الفنانات تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

وأكملت الفنانة نادية الجندى اليوم عامها الـ 74، فهى من مواليد 24 مارس 1946 

وقالت الفنانة نادية الجندى، فى آخر تصريحاتها التليفزيونية أثناء حلولها ضيفة على برنامج "الأحد منحكي" مع المذيعة اللبنانية جيسيكا عازار على فضائية "إم تي في" اللبنانية: "الرئيس السادات طلب مشاهدة فيلمي الباطنية، وكلم الكاتب اللى هاجم الفيلم وقاله ليه بتهاجم الفيلم.. ده اللى فى الحقيقة أشد من ده وليه هنحط راسنا فى الرمل".

وعلى الجانب الآخر، أعلنت النجمة نادية الجندى عن تغيير اسم مسلسلها الجديد "نساء من ذهب" إلى "سكر زيادة" ليكون الاسم النهائي للعمل الذى يتم تصويره حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت للعرض في شهر رمضان المقبل.


وتقوم نجمة الجماهير ببطولة العمل إلى جانب النجمة نبيلة عبيد، وبمشاركة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر.

 

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبى، وأحمد فهمى، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدى الميرغنى، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادى مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.


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