وزيرا الآثار والري يجتمعان.. العناني: التيسير على أصحاب المراكب والعائمات النيلية وتوفيق الأوضاع.. وعبد العاطى: دراسة إدراج متحف النيل في أسوان على الخريطة السياحية





وأوضح الدكتور خالد العناني أن هذا الاجتماع يأتى في ضوء قرارات اللجنة الوزارية لتسهيل الإجراءات، وضمان السلامة، والحفاظ على مستحقات الدولة.





وتم التوجيه باستمرار التنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارتين، للتيسير على أصحاب المراكب والعائمات النيلية وتوفيق الأوضاع بما يحقق الصالح العام.







واستعرض الدكتور محمد عبد العاطى مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى تطوير متحف النيل بأسوان، وتحويله إلى مركز ثقافى أفريقى طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على دراسة إدراجه على خريطة البرامج السياحية، وكذلك تنظيم رحلات نهرية لمتحف علوم المياه وحدائق الرى بالقناطر فى ضوء ما تم إنجازه من تأهيل وتطوير لها، وكذلك التنسيق مع الشركات والمطاعم السياحية لوضع خطة ترويج لها. وتم الاتفاق على إرجاء تحصيل رسوم التراخيص خلال فترة تباطؤ النشاط السياحي خلال هذه الفترة فى ضوء مواجهة الدولة لأزمة كورونا.

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية، الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، وذلك لمناقشة إجراءات التراخيص الخاصة بالمراكب والمطاعم السياحية، تيسيرا وتسهيلا على العاملين بمجال السياحة وتنشيط الحركة السياحية.