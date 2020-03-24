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حوادث

مصرع طفلين في حادثي سير منفصلين بسوهاج

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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خالد رياض

شهدت محافظة سوهاج حادثين منفصلين، أسفر أحدهما عن مصرع طفل إثر اصطدام جرار زراعي به بدائرة مركز سوهاج، والآخر نتج عنه وفاة طفل إثر اصطدام سيارة به خلال لهوه أمام منزله بدار السلام.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "أحمد.ر.ر.خ" 9 سنوات ويقيم بناحية عرابة أبو الدهب دائرة المركز "جثة هامدة" إثر حادث إدعاء حادث جرار زراعي.


وبسؤال جده "رشدي.خ.ح" 73 عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو حفيده أمام المنزل اصطدم به جرار زراعي قيادة "إبراهيم.م.م" 32 عاما حاصل على الثانوية الأزهرية ويقيم بناحية قلفاو، مما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بمواجهة قائد الجرار الزراعي قرر بحدوث الواقعة أثناء محاولة الطفل المذكور تسلق المقطورة الملحقة بالجرار الزراعي، مما أدى لسقوطه أسفلها ووفاته، تم التحفظ على الجرار الزراعي.


بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.


كما تبلغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول الطفل "عمرو.ع.م" 4 سنوات ويقيم بناحية أولاد يحي بحري دائرة المركز "جثة هامدة".


وبسؤال والدته "أميرة.ر.ع" 25 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها أمام المنزل اصطدمت به سيارة قيادة "محمود.ك.م" 33 عاما سائق ويقيم بناحية سلامون دائرة مركز أخميم، مما أدى لوفاته ونفت الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين.

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