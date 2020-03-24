للمسنين.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

يعد المسنون وفقا للدراسات والأبحاث العالمية الأكثر عرضة للخطر المتزايد مع إيطاليا ، ثاني أكثر البلدان تضررًا ، حيث أبلغت عن 81 عامًا كمتوسط ​​لسن أولئك الذين يستسلمون للفيروس التاجي الجديد في الهند، حتى عندما قفزت الحالات إلى أكثر من 400 حيث أبلغت وزارة الصحة ورعاية الأسرة عن سبع وفيات.





وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، يبدو أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا (مثل الربو والسكري وأمراض القلب) أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد بسبب الفيروس.









وبالنظر إلى النظريات المختلفة العائمة، تواصل موقع indianexpress.com مع الممارسين الطبيين لفهم سبب ضعف الجيل الأكبر سنًا والخطوات التي يمكن اتخاذها لمساعدتهم على التعامل مع الموقف بشكل أفضل.





لماذا يتعرض كبار السن لخطر أكبر للإصابة بالفيروس التاجي؟





تشمل العلامات الشائعة لعدوى الفيروس التاجي أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات التنفس. في الحالات الأكثر شدة ، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.





وأشار الدكتور سامرات شاه ، دكتوراه في الطب الباطني في مستشفى بهاتيا مومباي ، إلى أن الموافقة على أن الشيخوخة نفسها هي مرحلة "صعبة" مع وجود العديد من الأمراض ، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، "إن التركيبة السكانية تقول أنها (فيروس التاجي) تصل إلى الحد الأقصى للمسنين. "



