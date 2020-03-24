بسبب كورونا.. مورينيو يتحول إلى عامل دليفري.. فيديو

في لفتة إنسانية رائعة، قام البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، بتوصيل السلع الأساسية لكبار السن، بعد تفشي فيروس كورونا مؤخرا، وعدم قدرتهم على مغادرة المنزل.





وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن جوزيه مورينيو استغل وقت فراغه، بتوصيل السلع الأساسية، لكبار السن، نظرا لعدم قدرتهم على مغادرة المنزل، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وكتب مايكل بريدج مراسل شبكة " سكاي سبورتس" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل ااجتماعي " تويتر":" في مكان ولادتي " أنفيلد"، كان هناك مساعد إضافي، يقوم بتوصيل السلع لكبار السن، مورينيو رائع".





يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الأسبوع الماضي، تمديد إيقاف مسابقة البريميرليج، حتى 30 إبريل المقبل، بعد تفشي فيروس كورونا، في ملاعب إنجلترا.