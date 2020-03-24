AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أين تذهب أموال بعثات الحج التي ألغتها وزارة الأوقاف بسبب كورونا؟

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:17 ص
وزارة الاوقاف اعلنت
وزارة الاوقاف اعلنت الغاء بعثات الحج هذا العام
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال أحمد القاضي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاوقاف، إنه نظرا لما تتعرض له البلاد والعالم كله من ظروف استثنائية لمواجهة أزمة كورونا، وفي إطار الفهم المستنير لترتيب الأولويات قررت وزارة الأوقاف إلغاء بعثات الحج التي كانت تتحملها على نفقاتها.


وتابع أحمد القاضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن جميع الأموال التي كانت مخصصة لبعثات الحج هذا العام ستتجه لمساعدة المتضررين من اثار كورونا وبالاخص من الاسر الاولى بالرعاية والذين تأثر عائلوها باثار انتشار هذا الفيروس.


وأوضح المتحدث باسم الأوقاف، أن الحج غير واجب على غير القادرين ماديا أو صحيا، مشيرًا إلى أن هذا القرر بعض اجتماع كبار رجال الدين والدولة في العالم العربي ولذلك لا وقت للمزايدات او التشكيك في صحة هذا القرار.


ويوجه النصيحة الى كل من تسول له نفسه أن يشكك في صحة هذا القرار أو من لا يلتزم به، وأنه لا يجوز التعديل على أهل العلم ومن الواجب اتباعهم بالسمع والطاعة كما اكد الحديث الشريف والقران الكريم، مستشهدًا بحديث شريف: "من لزم بيته في وقت الطاعون، وان لم يمت فهو شديد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث الأوقاف يوضح السبب في منع الموظفين من إنشاء صفحات على مواقع التواصل بأسماء مساجد.. فيديو

الأوقاف توضح حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس كورونا

وداعا لسرادق العزاء.. الأوقاف: الحقوا استردوا فلوس حجز دور المناسبات.. فيديو

أين تذهب أموال بعثات الحج التي ألغتها وزارة الأوقاف؟.. المتحدث الرسمي يوضح

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-3-2020

بعد ارتفاع المصابين لـ 267 حالة.. لبنان يعلن نبأ مطمئنا بشأن انتشار كورونا محليا

أخبار الفن .. إصابة وزيرة شهيرة بـ كورونا .. وهالة صدقى تخضع لقياس درجة الحرارة.. وإيقاف محمود الليثى

الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا في الإسكندرية

ردود فعل واسعة من رواد السوشيال ميديا عن مظاهرة الكورونا بالإسكندرية.. شاهد

شفاء 68 حالة.. تعرف على آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر "فيديو"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية.. فيديو

بعد عمله 35 يومًا دون توقف لمواجهة كورونا.. سكتة دماغية تنهى حياة طبيب شاب

بعد علاج استمر أسبوعين.. تعافي امرأة حامل من فيروس كورونا في ووهان