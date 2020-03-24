أين تذهب أموال بعثات الحج التي ألغتها وزارة الأوقاف بسبب كورونا؟

قال أحمد القاضي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاوقاف، إنه نظرا لما تتعرض له البلاد والعالم كله من ظروف استثنائية لمواجهة أزمة كورونا، وفي إطار الفهم المستنير لترتيب الأولويات قررت وزارة الأوقاف إلغاء بعثات الحج التي كانت تتحملها على نفقاتها.





وتابع أحمد القاضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن جميع الأموال التي كانت مخصصة لبعثات الحج هذا العام ستتجه لمساعدة المتضررين من اثار كورونا وبالاخص من الاسر الاولى بالرعاية والذين تأثر عائلوها باثار انتشار هذا الفيروس.





وأوضح المتحدث باسم الأوقاف، أن الحج غير واجب على غير القادرين ماديا أو صحيا، مشيرًا إلى أن هذا القرر بعض اجتماع كبار رجال الدين والدولة في العالم العربي ولذلك لا وقت للمزايدات او التشكيك في صحة هذا القرار.





ويوجه النصيحة الى كل من تسول له نفسه أن يشكك في صحة هذا القرار أو من لا يلتزم به، وأنه لا يجوز التعديل على أهل العلم ومن الواجب اتباعهم بالسمع والطاعة كما اكد الحديث الشريف والقران الكريم، مستشهدًا بحديث شريف: "من لزم بيته في وقت الطاعون، وان لم يمت فهو شديد".