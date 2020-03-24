إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية في سوهاج، على مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة مركز جرجا، بسبب خلافات الجيرة، وتبين إصابة 6 أشخاص في المشاجرة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بنشوب معركة بدائرة مركز شرطة جرجا بين كلًا من طرف أول "علاء.خ.ع" 26 عاما عامل، و"محمد.ع.ع" 22 عاما عامل، و"محمد.ع.ع" 28 عاما عامل مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم تحويل الأول والثاني لمستشفى سوهاج الجامعي.





وطرف ثان "أحمد.ا.هـ" 55 عاما عامل، و"السيد.ا.ا" 24 عاما عامل، "علي.ا.ا" 28 عاما عامل مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم تحويل الثاني لمستشفى سوهاج الجامعي.





الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالضرب بسبب خلافات الجيرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.